Paolo Malaguti a San Biagio di Callalta per Biblioweek 2022

Con la maratona di lettura presso il polo culturale Skholè si è inaugurata a San Biagio di Callalta l’edizione 2022 di Biblioweek, la settimana di promozione delle biblioteche. “Ora ci attendono due appuntamenti con ospiti importanti. Il primo – spiega Martina Cancian, assessore comunale – sarà l’autore Paolo Malaguti, il secondo l’artista-artigiana Francesca Gallo. Come Amministrazione crediamo molto in questa iniziativa che ci aiuta a far conoscere la nostra biblioteca, sensibilizzando la cittadinanza perché la utilizzi e coltivi l’interesse per la lettura”.

Paolo Malaguti, venerdì 14 ottobre, presenterà il suo libro “Il moro della cima”, (polo culturale Skholè, ore 20.45, ingresso libero fino ad esaurimento posti). L’autore torna a raccontare la Prima guerra mondiale, stavolta con gli occhi di Agostino Faccin, detto “il Moro”, primo guardiano del rifugio sul Monte Grappa. Lassù lui troverà la felicità ma la Grande Guerra è alle porte, e quella vetta isolata dal mondo diventerà proprio la linea del fronte. Francesca Gallo sarà l’ospite dell’evento “A cena con la cultura”, in programma sabato 29 ottobre, alle ore 21 all’interno dei festeggiamenti della fiera di Rovarè. L’artigiana e musicista metterà in scena uno spettacolo di fisarmonica & parole dal titolo “Margrando” (ingresso libero fino a esaurimento posti). Biblioweek, rassegna realizzata in collaborazione con il Gruppo biblioteca e l’associazione Callis Alta, propone anche un open day per i più piccoli: sabato 22 ottobre, dalle ore 15 alle 18, letture, animazioni e laboratori presso la biblioteca comunale.