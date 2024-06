Malanotte d’Estate - 17^ edizione di Calici in Festa

Indirizzo non disponibile

Prosegue Malanotte d’Estate, la rassegna del gusto dedicata ai grandi vini del Piave. L’iniziativa, firmata da UNPLI Treviso, si propone come occasione unica per scoprire le eccellenze enologiche che nascono nel territorio del “fiume Sacro alla Patria”: Raboso, Incrocio Manzoni e Malanotte del Piave Docg.

Una manifestazione che, di anno in anno, cresce sia in termini di proposte che di presenze, grazie all’impegno delle Pro Loco e delle Associazioni del territorio, unite dalla volontà di valorizzare le eccellenze turistiche, artistiche e paesaggistiche che caratterizzano le terre del Piave.

Nel prossimo fine settimana saranno il Comune e la Pro Loco di Ponte di Piave ad ospitare, sabato 22 giugno, la 17^ edizione di Calici in Festa, nuova tappa della rassegna dedicata alle eccellenze del Piave. A partire dalle 19.00, presso i Giardini del Municipio, si potranno gustare le specialità proposte da ristoranti, gastronomie e pasticcerie locali, oltre ai prodotti caseari del territorio, il tutto in abbinamento ai migliori vini della zona. Non mancherà l’intrattenimento musicale anni 90-2000 grazie al Dj Marco Boffi.

Il calendario completo degli eventi e tutti gli aggiornamenti sulla rassegna sono a disposizione sul sito: www.malanottedestate.tv

CALENDARIO 2024

Ponte di Piave, CALICI IN FESTA. 22 giugno

Oderzo, RABOSO IN PIAZZA GRANDE. 13 luglio

Vallonto, 54^ MOSTRA DEL VINO. 19 luglio - 5 agosto

Ormelle, NOTTE DI VINO. 20 luglio

Cimadolmo, EVENTO diVINO. 27 luglio

Salgareda, SENTIERI DI VINO. 2 agosto

Portobuffolè, 24^ RASSEGNA DEI VINI TRA PIAVE E LIVENZA. 13 - 27 ottobre