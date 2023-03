La malattia di Parkinson: una sfida sociale

presso Villa Parco Bolasco (Castelfranco Veneto, TV) 18 marzo 2023

La giornata si propone di indagare in che modo questa patologia condizioni la vita quotidiana delle persone malate, su quali comportamenti relazionali agisce e quale è la percezione di questa malattia da parte delle persone sane. Su questo aspetto verranno proposti dei brevi filmati. Ci saranno interventi su proposte di realizzazione di prese in carico su molteplici aspetti dei pazienti e azioni rivolte ai caregivers.



Esploreremo insieme anche la pratica Dance Well – Ricerca e movimento per il Parkinson, ideata nel 2013, gratuita e aperta a chiunque, senza limitazioni di età e condizione psicofisica, rivolta principalmente, ma non esclusivamente, a persone che vivono con il Parkinson. Una delle sue caratteristiche fondamentali è quella di svolgersi sempre all’interno di spazi significativi dal punto di vista culturale (musei, parchi, ville ecc.) che entrano in dialogo con il processo artistico.La giornata è rivolta a tutta la popolazione interessata alle problematiche della malattia di Parkinson.



Programma:



ore 10 - Introduzione alla giornata a cura del Prof. A. Antonini (DNS), della Prof.ssa P. Bisiacchi (DPG) e del Dott. D. Paolucci (APP)



Proiezione video di pazienti e caregiver - Presentazione e discussione



ore 11 - La malattia di Parkinson oltre la terapia farmacologica - Interventi di M. Garon, V. D’Onofrio, G. Spurio, F. Gennaro



ore 12 - Dance Well – Ricerca e Movimento per Parkinson con Rosa Scapin (Direzione Operaestate), Arianna Ulian (Dance Well dancer) e Giovanna Garzotto (Dance Well teacher)



ore 12:30 Amministrazione di sostegno - Intervento del Dott. Sergio Trentanovi



dalle ore 13 Pausa pranzo con Lunch bag offerta ai partecipanti



ore 14:30 Dance Well - Attività pratica: classe condotta da Anna Bragagnolo

Conclusione alle ore 16



L’iniziativa si realizza nell’ambito della rassegna “APPASSIONATI” del Dipartimento di Psicologia Generale - DPG, con il patrocinio dell’Università degli studi di Padova, della Provincia di Padova e del Comune di Padova.