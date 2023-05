Mammadimerda Live Tour - Uno Spettacolo Esecrabile al Sole

Perché le donne di oggi sono sempre arrabbiate?

Cosa è cambiato da quelle felicione degli anni ‘50?

Le due autrici di Mammadimerda, al secolo Sarah Malnerich e Francesca Fiore, dopo l'incredibile successo primaverile che ha registrato ben 8 sold out in pochissimi giorni, annunciano il tour estivo: una fotografia della condizione femminile attuale, uno spettacolo esecrabile appunto, con un’operazione di satira sociale nelle stile comico e dissacrante che le contraddistingue. Nell’esilarante rito collettivo che Sarah e Francesca hanno costruito, vi condurranno per mano ma anche per occhi ed orecchie dal gender pay gap alle gocce intorno al lavandino. Le sentirete arrivare..



Biglietti in vendita su Ticketone e Vivaticket, sia on-line che nei centri abilitati della tua città.