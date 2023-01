Management live @Home

Venerdì 13 Gennaio

MANAGEMENT in concerto

Poeti provinciali

Il Management (precedentemente noto come Management del dolore post-operatorio) è un gruppo musicale italiano formatosi nel 2006 composto da Luca Romagnoli e Marco Di Nardo, rispettivamente autore dei testi e compositore delle musiche, è spesso citato come uno dei gruppi più controversi della scena indipendente italiana!

https://music.youtube.com/watch?v=EgxDF41qbSI&feature=share

Historical Bar & Restaurant, since 2008 in Treviso (Italy)

* Bad Service

* Hot Bear

* Lousy Food

* Music Loud

Not perfect but real

Stay With Us, Stay At HOME

