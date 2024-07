Il 26 luglio, il narratore, scrittore, drammaturgo, performer Luca Scarlini porta in scena in prima regionale assoluta per il Festival diffuso Centorizzonti2024 il racconto teatrale “Mangiare il Mondo. Vita romanzesca di Giuseppe Bepo Maffioli”. Per l’occasione riapre a Caerano San Marco Villa Benzi Zecchini, il complesso della villa veneta del XII secolo con il teatro dedicato a Maffioli, che ospiterà l’evento a partire dalle ore 21.

Lo spettacolo, realizzato anche in collaborazione con Archivio Maffioli, è dedicato all’eclettico intellettuale veneto Giuseppe Bepo Maffioli (Padova 1925 - Treviso 1985), enogastronomo, maestro, autore televisivo, attore, drammaturgo, ma anche regista teatrale, giornalista e commediografo. Maffioli, nato a Padova e trasferitosi da a Treviso bambino, è ricordato per la sua profonda conoscenza del cibo che gli guadagnò il ruolo dello chef ne “La grande abbuffata” di Marco Ferreri (1973) cui partecipò anche come consulente gastronomico. Scrisse sulla rivista di cucina “ La cucina italiana” e nel 1974 fondò con Annibale Toffolo la rivista enogastronomica “Vin Veneto: rivista trimestrale di vino, grappa, gastronomia e varia umanità del Veneto”. È noto per aver realizzato la prima attribuzione di paternità del Radicchio Rosso di Treviso e la prima identificazione storica del Tiramisù. Scrisse dodici libri di gastronomia tra cui “Il Ghiottone Veneto”, “La cucina veneziana”, “La cucina padovana”, “La cucina trevigiana: Storia e ricette”, “Storia piacevole della gastronomia”, e due classici della cucina europea: “Il romanzo della grande cucina” e “Storia piacevole della gastronomia”. Tra il 1976 e il 1978 condusse per Rai Radio 2 la rubrica mattutina “Mangiare bene con poca spesa”. Fu l'ideatore del primo festival di cucina organizzato in Italia nel 1951. Prima attore e poi regista, diresse nomi famosi come Lino Toffolo, Tino Carraro, Cesco Baseggio e Toni Barpi. Dopo una vita all'insegna dell'eccesso e dell’eccezione, Maffioli ha lasciato memoria di sé in numerosi libri, film e spettacoli, realizzati anche a Caerano San Marco, da lui scelto come luogo di elezione. Proprio a Caerano realizzò una Sacra rappresentazione (ripresa integralmente dalla RAI e oggi visibile nelle Teche Rai) coinvolgendo in tutti i ruoli i cittadini.

Cristina Palumbo, direttrice artistica di Centorizzonti, così racconta com’è nata l’idea dello spettacolo: “Da qualche anno commissioniamo a Luca Scarlini originalissimi racconti teatrali con lo scopo di far emergere personaggi, storie e luoghi del territorio attraversato da Centorizzonti. Luca ha la capacità di stupire raccontando le vite di persone rilevanti”.

Luca Scarlini aggiunge: “L’idea è nata da una segnalazione di Cristina Palumbo, che si lega a una mia lontana memoria di un incontro con Giuseppe Maffioli. La collaborazione con Centorizzonti è interessante nella scoperta e nel racconto di vicende che mettono in comunicazione la dimensione locale e il mondo. Con questa esperienza vorrei dare al pubblico la possibilità di vivere delle vicende della storia comune che risuonano oggi. È uno spettacolo dolceamaro, il racconto di una figura nota, conosciuta per le sue avventure come gastronomo, che vuole mettere in luce gli aspetti meno noti della sua relazione con teatro e cinema”.

Mirco Mazzoccato, Assessore alla Cultura, al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Caerano San Marco, uno dei comuni facenti parte della Rete Centorizzonti, punto di collegamento fondamentale per la riuscita del progetto, conclude: "L'Amministrazione comunale è orgogliosa di sposare un progetto importante come la rassegna Centorizzonti, che rappresenta un punto di riferimento culturale per il territorio, tanto più che è stato riconosciuto come uno degli otto progetti strategici dalla Regione Veneto. Ospitare una prima regionale nel parco di Villa Benzi, che riapre dopo due anni di chiusura, è per noi un grande onore e un segnale di rinascita culturale e sociale. Inoltre, il legame forte e profondo con Bepo Maffioli rende questo spettacolo particolarmente significativo per Caerano San Marco. La vita romanzesca di questo eclettico intellettuale veneto, raccontata da Luca Scarlini, ci permette di celebrare e riscoprire le radici culturali del nostro territorio in collaborazione con l'Archivio Maffioli."

Centorizzonti2024 Fantasmagorie, il Festival diffuso estivo dedicato alle arti sceniche che coinvolge dieci comuni dell’Asolano, Monte Grappa e Castellana, è organizzato da Echidna con i Comuni dell’omonima rete e la direzione artistica di Cristina Palumbo. È uno degli otto progetti riconosciuti come “strategici” da parte della Regione Veneto e inseriti nel Piano d'Azione Decennale MAB UNESCO. Il progetto gode del sostegno della Regione Veneto, del patrocinio della Provincia di Treviso, dell’IPA Terre di Asolo e Monte Grappa e della Riserva della Biosfera MAB UNESCO Monte Grappa, e si svolge in collaborazione con Banca Terre Venete, Archivio Maffioli e Fondazione Zago.

In caso di maltempo lo spettacolo verrà rinviato al 2 agosto alle ore 21

INFO:

“Mangiare il mondo. Vita romanzesca di Giuseppe Bepo Maffioli” - Racconto teatrale, prima regionale

Venerdì 26 luglio, ore 21

Caerano San Marco, Villa Benzi Zecchini (Via Montello, 61)

Biglietti: 10€ - 5€ fino ai 25 anni - prenotazione consigliata: info@echidnacultura.it - 3711926476

RIVENDITA BIGLIETTI MAILTICKET – Apertura biglietteria in loco ore 20