Cambia location ma c'è l'ok per la manifestazione: domenica Szumski a Conegliano

Alla fine cambia la location ma la manifestazione a Conegliano si farà: a dare l'ok la Prefettura che nella giornata di mercoledì ha dato il via libera al gruppo di Ancora Italia, capitanato da Devis Bonaldo, che assieme ad altre realtà del territorio, da Italia Libera a Riscossa Italia fino a Pescatori di Pace, scenderà in piazza per l'evento "In piazza per la libertà" organizzato per le ore 14 in via Filzi, presso lo stadio Comunale e non come inizialmente richiesto in piazza Cima.

L'ok è arrivato al termine di una trattativa che sembrava far sfumare la manifestazione di protesta ancora una volta, dopo il tentativo dello scorso anno. Questa volta la fumata bianca c'è stata e Bonaldo commenta così: «Chiediamo la fine di questo stato quasi di polizia. Basta coprifuoco e lockdown, misure repressive che vanno contro i diritti umani e contro i diritti inviolabili della Costituzione, che si sono rivelate anche totalmente inutili, visto che siamo lo Stato europeo che, nonostante i blocchi, ha avuto più morti. Chiediamo il ritorno alla normalità, la vecchia normalità, certo con un occhio di riguardo alle categorie più deboli e più soggette ad avere sintomi gravi, ma basta con chiusure e finti ristori. Chiediamo di poter lavorare: non vogliamo aiuti, sappiamo provvedere a noi stessi, basta che ci venga permesso. Con queste misure ci stiamo suicidando economicamente, si stanno facendo più danni della pandemia. La gente è esasperata e c'è il rischio che presto le proteste pacifiche sfocino in proteste più aspre, come già accaduto nelle ultime manifestazioni a Roma.» Bonaldo chiude: «Il popolo vuole risposte anche da Zaia. Lui è il nostro rappresentante: ha l'obbligo di portare le istanze del popolo Veneto alle istituzioni». Alla manifestazione interverranno il dottor Marco Piccoli, specialista della comunicazione, il filosofo prof. Francesco Lamendola, voce nota nel mondo dell'informazione controcorrente, e il dottor Riccardo Szumski, paladino delle terapie domicialiari anti Covid.

