Manifestazione per la pace, la giustizia e la riconciliazione tra i popoli

A tutte le persone di buona volontà. Alle organizzazioni politiche, sindacali e religiose di ogni paese. Alle associazioni della società civile nazionale e internazionale. Agli organi di informazione. Alle Istituzioni. Di fronte alla barbarie assoluta della guerra in Medio Oriente, che rischia di trasformarsi in genocidio, di fronte a tutte le guerre, noi, persone comuni che ci siamo ritrovate in un luogo ancora sicuro ai piedi delle montagne trevigiane e che siamo in pace con tutti i popoli del mondo e vorremmo esserlo con l’ecosistema, Vi invitiamo a manifestare la necessità di affermare la Pace con la determinazione dell’unità e della condivisione di un cammino in cui le rispettive differenze siano ricchezze, un cammino da fare in tanti e tante e che proceda per fermare lo sterminio dei popoli, per la Pace, la Giustizia e la Riconciliazione. Per questo invitiamo tutte e tutti a manifestare sabato 16 dicembre a partire dalle ore 15:00 in Piazza Flaminio a Vittorio Veneto (TV).

