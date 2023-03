Giovedì 23 marzo alle ore 20:45 presso la Barchessa di Villa Giovannina in via dell Libertà 2 a Carità di Villorba si svolgerà la conferenza “La manipolazione affettiva. Quando l’amore non è più amore” a cura delle psicologhe Lia Di Gilio e Giulia Schioppetto.

L’incontro informativo sull’amore patologico e le sue dinamiche ha lo scopo di offrire indicazioni su come riconoscerne i segnali di allarme, quali possano essere gli effetti sull’equilibrio personale e di coppia, su come uscirne ed imparare ad amarsi. Obiettivo dell’incontro di giovedì sarà quello di comprendere la vittima e il suo punto di vista, su come si perde e come si possa riprendere il controllo.

L’incontro fa parte del ciclo “Dialoghiamo” il cui scopo è la promozione della salute, del benessere e della crescita personale dei cittadini.

Ingresso libero. Per informazioni: eventi@comune.villorba.tv.it. Tel. 04226179810