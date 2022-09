"Mano nella zampa": in Colonia Agricola arrivano gli asini

Un incontro inatteso, giocoso, divertente e didattico insieme, sabato 23 settembre (ore 15) in Colonia Agricola a Vascon di Carbonera. S’intitola “Mano nella zampa”, l’appuntamento realizzato in collaborazione con La Casa di Lucia di San Biagio di Callalta, che porterà in Colonia i suoi asinelli per far scoprire ai bambini che sono animali tutt’altro che testardi, stupidi, cocciuti o pigri come spesso vengono banalmente definiti.

I giovanissimi di età superiore agli otto anni e i loro genitori potranno così constatare che sono animali intelligenti, curiosi e molto affidabili, di spiccata socialità ed empatia, cooperativi e solidali all’interno del loro gruppo e capaci di instaurare rapporti affettivi basati sulle affinità anche con gli umani. Grazie agli asinelli, i bambini potranno imparare le regole di rispetto reciproco e iniziare a stringere la relazione con gli asini attraverso le coccole e le spazzolate, compiendo anche una passeggiata in loro compagnia durante la quale potranno apprezzarne la riflessività, beneficiare della loro serenità e della relazione sincera con essi, basata sulla fiducia e sull’empatia.

Sarà anche l’occasione per conoscere il programma di appuntamenti settimanali “Mano nella zampa”, previsti ogni mercoledì alle ore 15 a partire dal 28 settembre: occasioni di contatto con la natura e di scoperta dell’ambiente che, partendo dalla conoscenza degli asini e del loro comportamento, spazieranno in laboratori dedicati a tutto quello che è la vita degli asini, ai loro atteggiamenti e alle benefiche relazioni con il mondo animale. A guidare i bambini in questa straordinaria scoperta sarà Luca, appassionato tecnico del trekking someggiato della Casa di Lucia.

Per informazioni: 388 898 6305.