Tommaso Mantelli and The Dinosaur Band live @La Cavana del Sile

TOMMASO MANTELLI AND THE DINOSAURS BAND @ LA CAVANA DEL SILE

?Tommaso Mantelli and The Dinosaur Band?

Tommaso Mantelli (già con Sick Tamburo, Il Teatro degli Orrori, Captain Mantell, LinguaSerpente) porta sui palchi il suo ultimo disco 14 Dinosaur Songs accompagnato dalla Dinosaur Band (Andrea Lombardini dei Bunuel, Roberto Olivotto dei LinguaSerpente, Sergio Orso dei SuperPortua).

Per gli amanti del rock in ogni sua declinazione.

www.tommasomantelli.com

A due passi dal fiume Sile una seratina spaziale alla Cavana!!

Info e prenotazioni 0422 1574583