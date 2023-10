Sconti fino a 5.000 euro su auto usate e KM0: dove e quando

Se c'è un periodo dell'anno che è sinonimo di cambiamento è l'autunno. Si dice addio alle piacevoli esuberanze dell'estate dando spazio a momenti guidati da una maggiore introspezione e consapevolezza.

Da Manzotti Automobili, anche quest'anno, l'autunno è la stagione più Green. Per tutto il mese nelle concessionarie in Veneto è possibile scegliere tra le proposte della gamma usato, aziendale e KM0 con uno sconto immediato da 500€ fino a 5.000€, che premia gli acquisti in base alle emissioni del veicolo: più è Green, più si risparmia. Inoltre, con l’acquisto di un’auto elettrica o plug-in hybrid la Easy Wall Box per la ricarica domestica è in regalo.

Due weekend di evento a Treviso

Per festeggiare l'Autunno Green Manzotti Automobili, in collaborazione con Spoticar, ha organizzato due weekend di eventi speciali nella sede di Treviso Villorba. Saranno disponibili le migliori proposte di auto usate e KM0 in modo da poterle vedere e valutare da vicino, con condizioni d’acquisto speciali dedicate all’evento.

Inoltre, all'evento, ci sarà anche food truck con pizza e bibite. Quando si festeggia, lo si fa seriamente!

I controlli Spoticar daranno la sicurezza di acquistare auto usate di tutti i marchi che sono garantite, selezionate e verificate con un rigoroso protocollo qualitativo. Sulle auto usate Manzotti Spoticar si avrà una garanzia fino a 48 mesi con chilometraggio illimitato e si potrà approfittare di una serie di vantaggi, tra cui possibilità di finanziamento personalizzato ed eventuale permuta.

In occasione dei weekend dell’evento potrete trovare inoltre una selezione di usato a due ruote per prepararvi alla prossima stagione in sella.

Valutazione gratuita dell’usato

Volete vendere il vostro usato per cambiare auto o moto? I weekend Autunno Green Manzotti saranno l’occasione ideale anche per richiedere una valutazione gratuita ai nostri esperti.

Manzotti Automobili vi aspetta a Villorba in via Roma 139 per l'Autunno Green e vi ricorda che nei weekend 13-14 e 21-22 ottobre, dalle ore 9 alle ore 19.

Trovate maggiori dettagli a questo indirizzo.