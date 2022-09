Maratona di lettura “Il Veneto Legge”: ecco “Voci del nostro territorio”

Quattro autrici altivolesi, tutte mamme e lavoratrici, presentano i propri romanzi venerdì 30 settembre alle 20.30 all’auditorium Pier Miranda Ferraro di Altivole. L’evento “Voci del nostro territorio” si inserisce nella sesta edizione della maratona di lettura “Il Veneto Legge”. Giorgia Baldisser presenterà “Ti racconto un segreto”, romanzo autobiografico edito nel 2019 da Antilia, storia di una “donna in rinascita” che ha saputo dare una svolta alla sua vita nei momenti più difficili lavorando su se stessa e mettendosi in gioco. Oggi direttrice di filiale di un’azienda che si occupa di vendita diretta, Giorgia nel suo libro svela come è riuscita a raggiungere il successo, nella vita professionale e personale. A sua volta, Giorgia ha aiutato e aiuta ogni giorno tante donne che si ispirano a lei a dare una svolta alla propria vita.

Silvia Reginato, che ha scoperto la scrittura “come terapia per superare la timidezza”, presenterà invece un romanzo frutto di fantasia, “Vivere il proprio amore con i problemi degli altri”, prima esperienza di self publishing nel settembre 2020 dopo il primo libro “Come la luna e il mare” (Booksprint). Dipendente in un calzaturificio, Silvia racconterà della sua passione per la lettura e la scrittura, che l’ha portata a 32 anni a scrivere anche altri due libri, ad oggi inediti, di cui uno scritto insieme alla figlia, “La goccia d’oro”. E adesso sta già lavorando al quinto libro. Elisa Signori presenterà il suo primo libro, “Rosso Antico”, edito da Gruppo Albatros a giugno 2021, con la prefazione di Barbara Alberti. Impiegata d’azienda, Elisa si descrive come “drogata di lettura”. Il suo romanzo è un giallo: «Ma non c’è nessun omicidio», anticipa. «Il giallo verte sul caso di un furto di un gioiello. Ci ho lavorato molto perché volevo che tutto filasse, lasciando al contempo la suspense. Nella mia testa questo è il primo di una serie di gialli che vertono tutti sulla sparizione di opere d’arte». Consuelo Visintin presenterà il romanzo “A luglio per caso”, pubblicato quest’anno con Bookabook, casa editrice in crowdfunding. Insegnante di scuola dell’infanzia, Consuelo vive con i suoi tre bambini e dopo la separazione ha ritrovato la sua grande passione per la lettura e la scrittura pubblicando il suo primo romanzo.

«Ho preso l’ispirazione da una storia che mi era stata raccontata diversi anni fa, durante il lockdown l’ho rielaborata, immaginando come sarebbe potuta andare a finire». Consuelo ha pubblicato un estratto del romanzo sulla piattaforma di crowdfunding, il libro è piaciuto ai lettori e dopo 200 pre-ordini ha firmato il contratto di pubblicazione. “Un’esperienza positiva e gratificante a cui darò seguito”. La Sindaca Chiara Busnardo invita a partecipare all’incontro, il cui ingresso è libero: «Un’occasione per ascoltare le storie personali e professionali di quattro autrici, che possono diventare fonte d’ispirazione, alimentando la passione per la lettura e scrittura che permettono di entrare in nuovi mondi, esplorare nuovi orizzonti ed esprimere la propria creatività”.