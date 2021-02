Guide di Marca - La Marca gioiosa et amorosa ai tempi di Dante

Un nuovo itinerario a Treviso dedicato a Dante Alighieri, in occasione della ricorrenza dei settecento anni dalla morte. La visita si snoderà in tutto il centro storico alla ricerca degli edifici esistenti quando il sommo poeta fu ospite in città del "buon" Gherardo Da Camino.Un percorso alla scoperta dei luoghi, dei monumenti, delle opere d'arte e dei personaggi vissuti ai tempi di Dante, in una Treviso che era all'apice del suo fulgore culturale, cuore di una Marca... gioiosa et amorosa...

La Vostra Guida sarà LAURA PASIN.

Durata: 2 ore e mezza

Luogo d’incontro: di fronte alla chiesa di San Martino, in Corso del popolo - ore 15.00

Costo della visita: € 12,00 adulti; € 6,00 bambini 6-12 anni; bambini al di sotto dei 6 anni gratuito.

Ingressi a pagamento: non previsti.

Noleggio whispers: € 2,00 a persona

Numero massimo di partecipanti: 15 persone.

Prenotazione obbligatoria ed impegnativa a mezzo e-mail. Si chiede cortesemente di indicare al momento della prenotazione il numero esatto dei partecipanti e i dati per emettere la quietanza del pagamento.

Modalità di prenotazione: inviare una mail a astarte.lp@libero.it oppure un messaggio al 3476428685.

Termine ultimo per le iscrizioni: ore 12.00 del giorno stesso.

La visita NON si svolgerà in caso di maltempo.

In ottemperanza alle disposizioni in materia di contenimento Covid-19 si chiede ai partecipanti di essere provvisti di mascherina e di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.