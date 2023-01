26° Marcia dei Castelli

Come ogni anno, anche quest'anno si terrà la Marcia dei Castelli, organizzata dal Gruppo podistico "LA PIAVE" e dall'AVIS Comunale di Susegana. La Marcia prenderà il via da Via XXIV Maggio (fronte Cantine Collalto) Domenica 12 Marzo 2023.

Quest'anno i percorsi saranno da 7, 13 e 19 km e ci sarà un percorso di Baby di 4 Km dedicato ai bambini.

I percorsi quest'anno avranno partenze con orari differenziati secondo quanto segue:

Dalle ore 07.30 alle ore 9.00 partenza percorsi

7 Km, 13 Km e 19 Km

Ore 09.10 partenza 4 Km Percorso Baby



Regolamento

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. Dato il carattere non competitivo non si accettano reclami di alcun genere e le decisioni degli organizzatori sono insindacabili.

Con il pagamento della quota d'iscrizione ogni partecipante dichiara, a tutti gli effetti, la propria idoneità fisica (D.M. 28/02/1983 tutela sanitaria per il settore non agonistico).

La manifestazione si svolge su base volontaria e solleva gli organizzatori da tutte le responsabilità civili e penali in caso di incidente di qualsiasi natura lungo i percorsi.

L'organizzazione non compila classifiche con tempi. Gli eventuali riconoscimenti confidano solo sulla correttezza dei partecipanti ed hanno come scopo l'incentivare la passione per il podismo e lo sport in genere.

Servizi E Ristori

Sarà assicurato il servizio sanitario a cura della Croce Rossa con presenza di medici ed ambulanze.

I percorsi verranno segnalati con cartelli, frecce, nastri, personale volontario agli incroci e segnalazioni chilometriche di riferimento nonchè forniti punti di ristoro.

Presso il piazzale delle cantine ci sarà uno stand finale ristoratore per tutti.

Saranno presenti anche punti di conforto per tutti gli animali. Si ricorda che il “padrone” è il responsabile diretto del proprio cane o simile. È obbligatorio indossare il braccialetto colorato, consegnato al momento dell'iscrizione, per avere diritto a tutti i ristori e all'assistenza sanitaria.

Informazioni e iscrizioni

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni si può contattare ai seguenti recapiti gli organizzatori dell'evento.



Cenedese Antonio:

Cell. 3473062803

Santalucia Renato:

Tel. 0422/775036 (ore serali)

Cell. 3664785949



NB: Le iscrizioni si effettuano all'esterno e all'interno del piazzale delle Cantine di Collalto o nelle casette di legno disposte in prossimità dei parcheggi più importanti.

La manifestazione terminerà alle ore 13:00.

Quote di Iscrizione

Le quote di iscrizione alla Marcia dei Castelli sono:

Solo ristoro 3,00 €

Premi a Gruppi

Inizio premiazioni gruppi ore 10:30. I premi saranno a scelta seguendo l'ordine dal gruppo più numeroso a scalare. Per i gruppi iscritti entro Martedì 08 Marzo 2023 premio speciale.

(Per gruppo si intende un minimo di 20 persone)

Raccomandazioni

La marcia è anche un test significativo di educazione e civiltà. Si invitano pertanto i partecipanti a dare un diretto contributo alla pulizia dell'ambiente gettando i riufiuti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata posti in prossimità dei ristori.

Si raccomanda, per le aree non pedonali, di attenersi alle norme del Codice della Strada.