Marcia di Primavera per La Nostra Famiglia

Riprende la tradizionale Marcia di Primavera a favore dei bambini e ragazzi che frequentano l’Associazione “La Nostra Famiglia”. Dopo due anni di stop finalmente c’è la possibilità di ritornare a camminare in compagnia, per solidarietà, sulle colline di Conegliano. La Marcia di Primavera rappresenta sempre un appuntamento da non perdere, da vivere insieme ai bambini e ragazzi che frequentano i presidi de La Nostra Famiglia, ma anche un momento di solidarietà da vivere all’aperto in un contesto paesaggistico di rara bellezza ed ora Patrimonio dell’Umanità.

La Primavera è stata scelta da diversi anni dagli Alpini insieme all’Associazione "La Nostra Famiglia" per realizzare una iniziativa suggestiva: una marcia insieme con persone meno fortunate, accompagnandoli con gioia in un percorso tra la città e la campagna, panorami mozzafiato, fatto di affetto nei loro confronti, di partecipazione alla loro voglia di vivere. Questa iniziativa ha anche un valore simbolico in quanto rappresenta il percorso fatto dai bambini e ragazzi per frequentare i Centri di Riabilitazione. Obiettivo dell’iniziativa è il coinvolgimento di scuole, gruppi, associazioni, famiglie per un gesto di solidarietà, condivisione e amicizia, stando insieme ai bambini per una festa di colori.

Gli alpini, una presenza importante

L'iniziativa, voluta dagli Alpini coinvolge i gruppi degli alpini del territorio che si sono lasciati positivamente contagiare e loro sono l’anima della manifestazione, gente che sa costruire legami profondi con le iniziative in cui crede, che vi impegna uomini, idee, una rete di relazioni forti nel territorio. La festa sarà grande se tutti comprenderemo la grande voglia di vivere che caratterizza le persone disabili. II loro stile è quello di fare cose grandi in modo semplice e con una volontà tenace e carica di umanità.

Fondazione di Comunità Sinistra Piave cammina con La Nostra Famiglia

Quest’anno alla Marcia saranno presenti anche le noci solidali di Fondazione di Comunità, che in questa bella occasione di condivisione e solidarietà chiude la Campagna Noci 2021. Al termine della camminata si potranno ritrovare le energie gustando le noci solidali che, grazie ai ragazzi del Centro di Lavoro Guidato de La Nostra Famiglia di Mareno, sono state confezionate in speciali sacchetti, dono per ogni partecipante e che contengono anche un segnalibro a ricordo della giornata.

Fondazione di Comunità cammina a fianco de La Nostra Famiglia da tanti anni sostenendo i progetti “Km di solidarietà”, che garantisce a circa 100 ragazze e ragazzi della struttura il servizio di trasporto dal domicilio al Centro di Riabilitazione di Costa di Conegliano, e “Abili Bocce” che offre la possibilità agli ospiti del Centro di Lavoro Guidato di praticare uno sport come percorso di relazione, sviluppo dell’autonomia e inclusione sociale.