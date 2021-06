Marco Paolini inaugura la seconda edizione del festival "La giusta distanza"

Sabato 26 giugno a Stramare - pittoresca frazione del comune di Segusino (TV) - aprirà ufficialmente la seconda edizione di La giusta distanza, il Festival di teatro, musica, cinema e incontri, ideato e diretto da Mirko Artuso.

Il primo appuntamento della giornata sarà alle ore 17 con le visite guidate a cura di Mariano Lio, grande esperto del territorio, cultore e studioso di storia locale, che accompagnerà il pubblico in un’escursione guidata fra prodotti caseari tradizionali, costruzioni e manufatti, riti e superstizioni, consuetudini e sapienza antica, religiosità e racconti di vita familiare.

A seguire, alle ore 19, atteso ospite della prima serata sarà Marco Paolini con il suo "Fén", progetto nato nel 2013 in occasione della Biennale d’Arte di Venezia che troverà in occasione del Festival una nuova forma dando vita a un’azione per la cura e lo sfalcio dei prati abbandonati, che porterà alla realizzazione di una serie di “mede” ( i covoni di fieno): iniziative spontanee su campi, terreni incolti, prati di campagna e di città, coinvolgendo tutto il territorio. In occasione della serata di sabato 26, inoltre, Paolini porterà in scena una serie di racconti, storie e pensieri dedicati a uomini di scienza e uomini di fatica, al lavoro manuale al tempo del digitale, storie messe in fila per formare un sillabario, mentre al pubblico verrà chiesto di contribuire alla costruzione dell’opera portando un mazzetto di fieno legato con lo spago e con un cartellino indicante il luogo di provenienza, da inserire nel covone. Per tutto il festival, che coincide con il periodo della fienagione, questi mucchi di fieno in piedi saranno un impegno a prendersi cura del paesaggio, un segno visibile di manutenzione e un’occasione di incontro. Al termine dello spettacolo, prima della cena a cura dello chef Maurizio Baratto del Teatro del Pane con la collaborazione delle osterie e dei produttori locali, il festival festeggerà l’apertura della sua seconda edizione, con uno speciale momento di brindisi a cura di uno dei partner principali della manifestazione Bortolin Angelo Spumanti che sarà presente con i suoi Valdobbiadene Docg Brut ed Extra Dry: un momento importante per ribadire il profondo legame culturale tra il Festival di Segusino e il proprio territorio.