𝑺𝒕𝒆𝒇𝒂𝒏𝒐 𝒁𝒂𝒃𝒆𝒐 𝑩𝒍𝒖𝒆𝒔 𝑸𝒖𝒊𝒏𝒕𝒆𝒕 all'Inverness pub di Mareno di Piave

Riprende la programmazione musicale del Corner Live dell’Inverness Pub con un calendario di concerti all’aperto in programma nei venerdΓ¬ estivi.

Si parte venerdì 17 giugno con ??????? ????? ????? ???????.



Stefano Zabeo ha cominciato a fare musica fin dagli anni ’60 manifestando fin da subito doti di polistrumentista: in quel periodo ha infatti suonato chitarra, basso, tastiere, sax tenore e flauto traverso. Fu perΓ² verso la fine dei ’70 che in lui nacque la passione per il blues e la conseguente concentrazione sulla sola chitarra elettrica. Il comune interesse per la musica afro-americana portΓ² Stefano e il suo amico d’infanzia Guido Toffoletti a unire i propri percorsi in una collaborazione che durΓ² piΓΉ di 15 anni. CiΓ² che i due combinarono assieme sia discograficamente che live e in televisione Γ¨ molto noto, come pure lo Γ¨ il lungo elenco di strepitosi musicisti internazionali con cui lavorarono (James Cotton, Mick Taylor, Paul Jones, Jorma Kaukonen, James Burton, solo per nominarne alcuni). Oggi Zabeo calca i palchi con una propria formazione ed un proprio progetto, e il suo nome, grazie al lavoro con Toffoletti e all’attivitΓ solista, appare nell’«Enciclopedia del Blues e della Musica NeraΒ» di Arcana Editrice e nella Β«Grande Enciclopedia della Chitarra e dei ChitarristiΒ» compilata da Stefano Tavernese per Editori Riuniti.



STEFANO ZABEO - voce e chitarra

STEFANO STELLA - chitarra

MICHELE BORSOI - piano

MASSIMO FANTINELLI - basso

VINCENZO BARATTIN – batteria





Si consiglia la prenotazione 0438 30070 ??