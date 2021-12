Il grande blues di Nkem Favour al Corner live

Sabato all’insegna del blues al Corner Live dell’Inverness Pub di Mareno di Piave con la “Nkem Favour Blues Band”, uno dei gruppi più apprezzati dalla scena blues europea.

Nkem Favour è una straordinaria interprete della tradizione afroamericana, dotata di uno strepitoso impasto vocale unito ad una conoscenza approfondita dei dettami stilistici del genere.

Nata in Nigeria, scopre presto la passione per il canto grazie alla scuola gospel di New Orleans dove sviluppa un grande interesse per il “Blues” che la porta ad esprimersi al meglio sul palco, esternando i sentimenti insiti nella sua anima.

La band che la accompagna è costituita da alcuni tra i migliori musicisti Blues in Italia, già esponenti dei genovesi Big Fat Mama e Mama’s Pit, gruppi storici del Blues italiano.



Il repertorio spazia nelle varie sfaccettature del blues (B.B.King, Elvis Presley, Etta James, ,Robert Johnson, Johnny Winter, Jimi Hendrix, Joe Cocker, Tina Turner, ZZ Top, etc).