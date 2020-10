Oscar Marchioni trio al Corner live

Oscar Marchioni presenta in esclusiva per il Corner Live un concerto di jazz e dintorni. Composizioni originali e brani conosciuti di svariati generi, dal pop al jazz riproposti in versione strumentale e con un pizzico d'improvvisazione che non guasta mai.



OSCAR MARCHIONI - piano rhodes, organo

ALESSANDRO MOMO - basso elettrico

MARIO CORROCHER - batteria