Marino Bartoletti e l’etica nello sport

Marino Bartoletti, uno dei più noti e apprezzati giornalisti sportivi italiani, è l’ospite della seconda serata della rassegna culturale “Incontri&Racconti”, organizzata dall’amministrazione comunale, e in programma giovedì 22 febbraio 2024 alle ore 20:45 all’Auditorium di Santo Stefano.

“Siamo lieti di accogliere un professionista di indiscusso livello e di grande popolarità che ha saputo diffondere gli ideali profondi dello sport, considerato come veicolo di sana crescita per i più giovani e come strumento di condivisione per gli adulti”, afferma il sindaco di Farra di Soligo Mattia Perencin.



È praticamente impossibile riassumere la carriera di Marino Bartoletti: già è riduttivo de?nirlo giornalista “sportivo”, anche se dieci Campionati del mondo di calcio seguiti dal vivo, dieci Olimpiadi, centinaia di Gran Premi di auto e di moto, decine di Giri d’Italia, la direzione del “Guerin Sportivo”, la fondazione di “Calcio 2000”, la direzione sia della testata sportiva di Mediaset sia di quella della Rai, la direzione scienti?ca dell’Enciclopedia Treccani dello Sport, la conduzione della Domenica sportiva, del Processo del lunedì, di Pressing, l’ideazione di Quelli che il calcio farebbero propendere per questa de?nizione.



Insuperabile conoscitore del Festival di Sanremo, oggi è scrittore con un record di vendite della sua tetralogia dedicata ai grandi della musica e dello sport. Il suo ultimo libro è “La partita degli dei”. Gli dei del calcio sono i protagonisti di un racconto appassionante: “Immaginate – afferma Bartoletti - una partita in uno stadio straordinario, letteralmente dell’altro mondo, con spettatori straordinari e con giocatori straordinari. Da una parte la “Serie A” di Maradona, Vialli, Meroni, Facchetti, Scirea, Paolo Rossi e Valentino Mazzola, dall’altra la squadra “straniera” di Pelé, Cruijff, Eusébio, Di Stéfano e Best… praticamente tutti i più grandi campioni della storia! “



L’ingresso libero fino ad esaurimento dei posti a sedere. Si ringrazia la Libreria “Tra Le Righe” di Conegliano. La rassegna gode del sostegno di Assicurazioni Eufrosini, Hotel Villa Soligo e Tino Gourmet.