“Marinotti. L’evoluzione del tessuto” - Presentazione libro

Il 5 giugno 2021, in occasione dei 130 anni dalla nascita di Marinotti, l’azienda pubblica e presenta, in collaborazione con l’Associazione Amici di Vittorio Veneto e con il patrocinio della Città di Vittorio Veneto, il volume che raccoglie gli atti del convegno del 2009 “Il caso Marinotti” e diversi contributi che aiutano a delineare l’importante e sfaccettata figura storica dell’industriale vittoriese. Il progetto grafico del libro è a cura di Kora comunicazione.

La presentazione, prevista per le ore 10.30 presso la sede di ABS Group in via Marinotti 45, verrà registrata e trasmessa da La Tenda TV. Conduce Ugo Pollesel, giornalista, introduce Francesca Posocco, ABS Group e intervengono Antonio Miatto, Sindaco del Comune di Vittorio Veneto, Maria Grazia Gottardi, Presidente Associazione Amici di Vittorio Veneto, Daniele Ceschin, Università Ca’ Foscari di Venezia, Roberto Duz, già Sindaco del Comune di Torviscosa, Mario Da Re, Presidente Associazione Venetoarte, Nicolò Dal Moro, consulente strategico e transnazionale. Conclude l’incontro Bruno Barel, giurista europeo.

Dirigente, innovatore, mecenate, artista, attivista politico, a partire dalla fine degli anni ’20 Marinotti ha guidato la SNIA, all’epoca un colosso nella produzione delle fibre tessili artificiali in Italia, la cui sede di Vittorio Veneto è oggi di proprietà di ABS Group. Alla fine degli anni ’30, in un territorio particolarmente ricco di canna gentile, ha in seguito fondato uno stabilimento industriale che produceva cellulosa per uso tessile e che ha dato origine al centro della cittadina di Torviscosa, il cui nome deriva proprio dalla produzione della viscosa.

Nel giorno in cui ricorrono i 130 anni dalla nascita di Marinotti, il 5 giugno 2021, ABS Group sceglie di ricordarne la figura ed il suo importante contributo alla crescita della sua città natale, Vittorio Veneto, pubblicando e presentando il libro “Marinotti. L’evoluzione del tessuto”. La sezione principale del volume raccoglie gli atti del convegno “Il caso Marinotti”, curato dall’Associazione Amici di Vittorio Veneto nel 2009 e pensato come un omaggio riconoscente verso colui che, guidando un’azienda come la SNIA, ha concretamente contribuito allo sviluppo non solo economico, ma anche sociale e culturale di Vittorio Veneto. La pubblicazione è poi arricchita da un estratto della tesi di laurea di Nicolò Dal Moro, incentrato sull’attività imprenditoriale di Franco Marinotti e sulla sua indelebile impronta sulla SNIA negli anni in cui ne fu alla guida.

Quasi a voler simboleggiare un “passaggio del testimone”, il libro si chiude con la presentazione di ABS Group, l’azienda che ha scelto, qualche anno fa, di acquistare il complesso produttivo, ormai in disuso, dell’ex SNIA e di avviare un importante lavoro di restauro architettonico per trasformalo nella sua sede. Un singolare elemento di continuità rispetto al passato è rappresentato dal core business di ABS Group, che è specializzata nella stampa su tessuto per allestimenti. E così, proprio nello stabilimento dell’azienda che grazie a Franco Marinotti era diventata un colosso industriale nella lavorazione delle fibre tessili artificiali, si è ritornati a produrre tessuti da destinare a tutto il mondo.

