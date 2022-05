Mario Giordano presenta il suo nuovo libro a Treviso: "Tromboni"

Giovedì 26 maggio Mario Giordano, giornalista e scrittore, nonchè direttore di Tgcom 24, sarà ospite della Libreria Canova di Treviso alle ore 21 per la presentazione del suo nuovo libro “Tromboni, tutte le bugie di chi ha sempre la verità in tasca” edito da Rizzoli.?

Nel nuovo saggio Mario Giordano alza il velo sulle grandi ipocrisie del nostro tempo e rivela tutti gli errori, le? contraddizioni, gli strafalcioni dei falsi maestri. Secondo l'autore sbugiardare gli incompetenti è facile: sono gli esperti quelli davvero pericolosi. Vestono la maschera di chi la sa lunga, si presentano sotto mentite spoglie e galleggiano sulle onde del pensiero unico. «Sempre la stessa musica. La marcia trionfale. Ormai ci siamo abituati: tutti suonano le trombe. E perciò a me è venuta voglia di suonare i tromboni» scherza il vulcanico giornalista di "Fuori dal coro".? Una presentazione che si preannuncia ricca di sorprese. Per prenotare il posto in libreria, avranno ingresso prioritario tutte le persone che acquisteranno il libro presso la Libreria Canova. Tutti gli altri potranno prenotare telefonando al numero 0422 546253? o scrivendo una mail all'indirizzo: canova@lelibreriesrl.it?