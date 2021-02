Martedì grasso: Asolo apre la Rocca, il museo e la Torre civica

Il Carnevale si chiude in bellezza ad Asolo: Martedì grasso saranno in via eccezionale tutti i siti culturali del Comune. Dalle ore 10 alle 18 di martedì 16 febbraio il Museo Civico, la Torre Civica del Castello e la Rocca medievale saranno fruibili al pubblico, con l’obbligo della prenotazione e dell’utilizzo dei dispositivi di protezione personale. Come per tutto il mese di febbraio, l’ingresso costerà 1 euro a persona per ciascun sito: così l'amministrazione comunale ha voluto festeggiare l’ultimo giorno di Carnevale, valorizzando il proprio patrimonio culturale. Ancora per tutto il 2021 è invece gratuito l’ingresso agli operatori sanitari di tutta Italia impegnati nell’emergenza Covid.

Per regalare un momento di svago carnevalesco a grandi e piccini, alle ore 15 è prevista “Asolo medievale”, una passeggiata di circa un’ora e mezza alla scoperta della città medievale. I visitatori saranno accompagnati in Castello e in Rocca attraverso il centro storico e lungo le antiche mura costruite nel Medioevo per conoscere storie e curiosità della vita di allora. Completano la passeggiata la visita alla Torre del castello e alla Rocca di Asolo, da cui godere di splendide viste sul centro storico, sulle pendici montuose e sul Monte Grappa, nonché sull’ampia pianura e fino al mare. Ai più piccoli, ma non solo, è caldamente consigliato lo sfoggio dei loro costumi di Carnevale, con cui potranno “sfilare” per il centro storico colorando la passeggiata. Il costo è di 7 euro a persona con partenza dal Museo civico, evento a numero chiuso e prenotazione obbligatoria.

Costo Asolo Medievale (comprensivo del biglietto d’ingresso): 7€ a persona, gratuito fino a 6 anni

Costo ingresso Museo Civico: 1€ a persona

Costo ingresso Rocca: 1€ a persona

Costo ingresso Torre civica: 1€ a persona