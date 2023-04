Fabrica ospita l'incontro con il coreografo Mårten Spångberg

Fabrica presenta “What Is in an Image Is Not What an Image Is”, una conferenza aperta al pubblico di Mårten Spångberg, coreografo multidisciplinare e scrittore svedese.

La lecture prende le mosse da due citazioni di Jean Luc Godard, entrambe apparse su Instagram in occasione della sua scomparsa nel 2022: “Dovremmo sostituire le idee vaghe con immagini chiare” e “Non è un’immagine giusta, è giusto un’immagine”. Entrambe originate nel 1967, le due frasi risultano stranamente contraddittorie. Forse sono state citate entrambe per elogiare il regista, per un imbarazzante difetto di traduzione, per la tendenza di Godard all'universalismo, perché è “cool” menzionare Godard o per qualche altro motivo. L'obiettivo di questo talk, tuttavia, non è quello di parlare di Godard, ma di partire da queste sue due frasi per analizzare le relazioni tra immagine, immaginazione, produzione estetica, ecologia e cambiamento climatico.

Mårten Spångberg è un coreografo con un background come critico e teorico che vive e lavora tra Berlino e Stoccolma. Si interessa di danza e coreografia in un terreno espanso, avvicinandole attraverso pratiche di sperimentazione e processi creativi in una molteplicità di format ed espressioni. La conferenza di Spångberg fa parte del programma di residenza “Archaism” curato da Carlos Casas e prevede anche un workshop che sperimenta forme di accesso a stati e relazioni arcaici.



Ingresso gratuito senza prenotazione

