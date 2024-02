Martin Lutero, teologo, mistico e pastore d’anime

Che cosa significava all’alba dell’epoca moderna riportare la Parola divina fra il popolo? Con quale linguaggio i semplici fedeli potevano ritornare al cuore di una Chiesa che si voleva fondata sul testo sacro?

Quali difficoltà implicava un tale tentativo?

A queste e a molte altre sfide dovette far fronte Martin Lutero, un frate agostiniano tedesco che nel primo Cinquecento diede avvio alla Riforma e sconvolse così gli assetti culturali e politici europei. Le sue domande e le sue proposte, segnate da una personalissima esperienza di Dio, non smettono d’interrogarci.

La recente riedizione del Libretto volgare del 1525 da parte di Stefania Salvadori (Edizioni Storia e Letteratura, Roma, 2023) offre l’occasione per tornare a discutere del tema, offrendo alcune prospettive sulla figura del Riformatore tedesco e sul significato che la sua teologia può ancora avere nel nostro tempo.



Ne parleranno, il 28 febbraio alle ore 18, a Casa dei Carraresi:

Stefania Salvadori, ricercatrice di Storia della Chiesa presso l’Accademia delle Scienze di Gottinga



Enrico Cerasi, professore di filosofia teoretica presso l’Università telematica Pegaso