Lo swing si fonde al folklore con Martorano e Boschetti in "Gipsy jazz xs"

Nuovo appuntamento a Valdobbiadene con la musica d’autore. Venerdì 4 marzo alle ore 20:30 nei locali del ristorante “V” presso l’Hotel Diana a Valdobbiadene è in programma una serata dedicata al Gipsy Jazz. Si tratta di un genere melodico cadenzato che coniuga la sonorità e la creatività espressiva dello swing degli anni Trenta con il filone musicale del valse musette francese ed il virtuosismo eclettico tzigano. Mattia Martorano e Andrea Boschetti, tra i massimi interpreti del genere, regaleranno al pubblico della rassegna Jazz Loves Good Cooking, realizzata in collaborazione con ValdobbiadeneJazz, le pulsazioni swing e il linguaggio jazzistico di violino e chitarra ampliati da retaggi di provenienza folkloristica e popolare. Il duo offrirà uno spettro emotivo assolutamente ampio, passando tra stati d’animo vertiginosi, poetici, e trasferendoli ai nostri giorni per rileggere in maniera attuale un grande tesoro musicale.



Mattia Martorano, diplomato in violino al Conservatorio di Padova, si muove da sempre con grande naturalezza attraverso diversi generi musicali: dalla classica alle avanguardie, dal jazz alla etnica. Vanta molteplici esperienze come tournista, sia in sala di registrazione che dal vivo.

Dalla collaborazione con Andrea Boschetti, alla chitarrista ritmica, nasce Gipsy Jazz XS. I due hanno condiviso svariati progetti jazz musette, dixieland e pop; una partnership documentata da un’importante discografia e continue partecipazioni a Festival in tutta Europa. Con silhouette rétro e organico acustico, interpretano con personalità una musica sempre attuale grazie al successo tributato a Django Reinhardt e che ha portato a eminenti collaborazioni, da Franco Cerri a Biréli Lagrène.



Un concerto, quello in programma a Valdobbiadene, che promette grandi e mozioni; una musica che ha il potere di accompagnare l’ascoltatore in viaggio unico, tra atmosfere romantiche e sognanti, rivelando sfumature e sensazioni indimenticabili. E allora il mondo diventa quello della tranquillità e della spensieratezza, un mondo che oggi non esiste più, un mondo che questa musica riesce a ricreare alla perfezione, e anche se non lo si è vissuto, riesce a far divenire nostro... Almeno per il tempo di una canzone.



Concerto a ingresso gratuito, in collaborazione La Tordera, azienda vitivinicola di Vidor che da quattro generazione trasforma le sue uve in eleganti spumanti secondo la filosofia del “Natural Balance”, che si basa su sostenibilità e qualità.

È consigliata la prenotazione



L'evento si terrà nel massimo rispetto delle norme vigenti in materia sanitaria e di prevenzione COVID-19.