Concerto lirico sabato 12 settembre nel ninfeo della villa di Maser

Sabato 12 settembre alle 20.45 nello splendido scenario del ninfeo della Villa di Maser prenderà vita il concerto lirico che vedrà protagonista l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta con la direzione del Maestro Marco Titotto, la partecipazione del tenore Cristian Ricci, del soprano Fabiana Visentin e del mezzosoprano Karine Ohanyan. Il programma è composto dalle romanze del Belcanto e musiche liriche più famose che saranno apprezzate da tutti, non solo dagli addetti ai lavori. Come la celebre aria pucciniana “O mio babbo caro” dell’opera “Gianni Schicchi”, la Sinfonia de “Il barbiere di Siviglia” di Rossini, “Stride la vampa” de “Il Trovatore” di Verdi. E diverse altre arie tratte dalle opere più conosciute come la “Tosca” di Puccini (E lucevan le stelle), “Cavalleria rusticana” di Mascagli (Intermezzo), la “Carmen” di Bizet (Habanera), fino al Brindisi de “La Traviata” di Verdi. Il concerto, organizzato dal Comune di Maser con la collaborazione della Pro Loco, è ad ingresso libero e beneficia del contributo della Regione Veneto e di Forno d’Asolo. La presentazione è affidata a Federica Morello. «Siamo orgogliosi di organizzare a Maser l’evento che si inserisce nel progetto “I Concerti della Rinascita – i luoghi della Bellezza" per promuovere la rinascita delle attività culturali dopo l'emergenza Covid, nei luoghi più belli e rappresentativi del Veneto e ringrazio Vittorio Dalle Ore per aver scelto di ospitare questo concerto nella sua Villa Patrimonio dell’Unesco», dichiara il sindaco Claudia Benedos. «Continuiamo così a diffondere la gloriosa tradizione musicale veneta in un contesto che esprime la perfetta armonia tra architettura e natura, come la villa veneta di Maser». In caso di maltempo il concerto si svolgerà al Palamaser. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria entro venerdì 11 settembre telefonando alla segreteria del Comune tel. 0423 923126 (dalle 8.30 alle 13) o alla biblioteca tel. 0423 565898 (dalle 15.30 alle 18.30 mercoledì e venerdì) oppure scrivendo a biblioteca@comune.maser.tv.it