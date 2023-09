Villa di Maser: domenica 17 settembre

Domenica 17 settembre dalle 10.00 alle 18.00

? TRA VILLA E TEMPIETTO

Un tour guidato per ammirare il ciclo di affreschi di Paolo Veronese e, in

esclusiva, l'apertura del Tempietto, ultimo capolavoro di Andrea Palladio.

Orari: alle 11.00 e alle 15.00

Durata : 1 ora e 15 min

Costo 15,00 € p.p., 5,00 € bambini 7 - 17 anni

Su prenotazione

? VILLA E RESTAURO DEL GIARDINO STORICO

Uno speciale tour guidato per scoprire il Progetto “Restauro del Giardino Storico della Villa di Maser” PNRR NextGenerationEU, con il racconto dei lavori di restauro conservativo del Parco, del Ninfeo, del Giardino Storico e delle Serre della Villa di Maser. Il tour comprende anche la visita al ciclo di affreschi di Paolo Veronese e un inedito ed esclusivo percorso con una nostra guida autorizzata.

Orario: alle 16.30

Durata 1 ora e un quarto

Costo 15,00 € p.p., 5,00 € bambini 7 - 17 anni

Su prenotazione

? DEGUSTAZIONE VINI DI PRODUZIONE DELLA VILLA

Orario: dalle 14.00 alle 18.00

Costo: 6,00 € tre assaggi

? LETTURE ANIMATE CON MAURA NADALIN

Leggeremo alcune storie dedicate alle Ville Venete, al pittore Veronese e tanti altri libri che ci faranno divertire e conoscere nuovi mondi.

Dedicato ai bambini dai 5 ai 10 anni (sotto i 5 è consigliata la presenza dei genitori)

Le letture si svolgeranno nel giardino della Villa, in caso di maltempo si svolgeranno sotto la barchessa.

Orario: dalle 16.00 alle 17.00

Costo: 3,00 € a bambino

Prenotazione consigliata

? Per info e prenotazione:

? visite@villadiamaser.it



? www.villadimaser.it