Maserada in Gioco 2024 - Seconda edizione

Giochi da tavolo e di ruolo per tutta la giornata! Ecco la seconda edizione di Maserada in Gioco, organizzata dal Comune di Maserada sul Piave in collaborazione con Corsari Ludici. Un evento libero e gratuito, rivolto soprattutto a ragazzi e adulti, per riscoprire questo mondo e giocare in compagnia grazie a volontari delle associazioni del territorio. Si terrà nella palestra di Candelù, in Piazza Pio X, il giorno 25 febbraio 2024 dalle 10:00-19:00. Oltre alla zona prestito, dove potrai chiedere un gioco e un volontario ti spiegherà le regole al tavolo, ci sono altre attività per mettersi davvero in gioco: -Partecipa al torneo di “Challengers!”, un gioco di carte in cui dovrai…rubare la bandiera al tuo avversario! -Tenta la fortuna con la lotteria corsara e potresti vincere un nuovo gioco per la tua collezione -“Gioca con l’autore” di Nightales of Goblins, Romeo Enrico Bernardini. -Scopri le ultime novità del mondo dei giochi da tavolo grazie agli espositori -Gioca con i ragazzi del Dunwich Buyers Club, podcast di giochi da tavolo e di ruolo Esplora il mondo dei giochi orientali grazie ai volontari di VenetoGo. Ti aspettiamo! Corsari Ludici..chi? I Corsari sono un’Associazione formata da volontari appassionati che vuole diffondere la cultura dei giochi da tavolo e di ruolo. Organizzano eventi a Maserada sul Piave e Villorba. Seguili online per non perdere nessun appuntamento.

