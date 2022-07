Primo torneo di calcio a cinque al Parabae

Sono ben 14 le squadre che sabato 9 luglio si sfideranno per contendersi la prima edizione del primo torneo di calcio a cinque "Parabae" che si svolgerà sui campi degli impianti sportivi di via dei Fanti a Maserada sul Piave. Una manifestazione sportiva ma anche un'occasione di trascorrere una giornata all'aria aperta, degustando dell'ottima birra al chiosco esterno. Oltre alle decine di giocatori è infatti atteso un folto pubblico di sostenitori e curiosi.

Le squadre, suddivise in due gironi, si sfideranno (match a partire dalle 8 del mattino) in partite secche (match da 15 minuti) che andranno a promuovere le prime quattro di ciascun raggruppamento alla seconda fase, ad eliminazione diretta, fino alla finalissima. Le quinte e le seste dei due gironi si sfideranno per la conquista dell'Europa league mentre le due settime in una partita secca per aggiudicarsi la Conference league. In serata, attorno alle 18.30 le finali, a cui seguirà una cena a base di spiedo tra i partecipanti della manifestazione e le loro famiglie.

GIRONE A

a) DAI CHE È VENERDÌ

b) FC VLLAZNIA

c) REAL TENDAMAR

d) ATLETICO SARAI TU

e) SPALLENTI

f) PARIS SAINT GENNAR

g) GLI SBRONZI DI RIACE

GRUPPO B

a) QUELLI DEL VENERDÌ TEAM

b) I BUBI

c) SCARSENAL

d) VETRERIA VE.CO GLASS

e) MORECAMBE FC

f) BIRRA REAL

g) PASTEAM