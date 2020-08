Omaggio al blues di Chicago all'Antica osteria Zanatta

ANTICA OSTERIA ZANATTA rende omaggio al blues di Chicago con la Relic Blues Band. Un omaggio al Chicago Blues e ai più importanti bluesman americani. E’ questa la proposta di VENERDI 11 SETTEMBRE, a salire sul palco del locale storico rinnovato sarà la RELIC BLUES BAND, formazione trevigiana già vincitrice del concorso Effetto Blues promosso dal Torrita Blues Festival. Il gruppo è composto da Daniele “Asso” Cappellazzo (voce, armonica e washboard) Michele De Polo (chitarre), Marco Bisetto (sax), Fabio Zottarelli (contrabbasso), Mauro De Lazzari (batteria). La RELIC BLUES BAND proporrà brani originali e tutto il sound contenuto nell’ultimo album dal titolo “Walkin’ Around The blues”, sintesi delle influenze musicali che la band ha fatto proprie nel corso degli anni. Il gruppo affiancherà il meglio del blues elettrico degli anni cinquanta alla reinterpretazione dei big del genere suonando canzoni di Muddy Waters, Little Walter, Willie Dixon, Freddy King e molti altri.

A questo cuore profondamente blues lo show della RELIC BLUES BAND unirà anche i brani che hanno fatto la storia del rock ‘n roll, che dal blues è discendente. E' necessario prenotare il tavolo per tempo, i posti sono limitati per la cena ed è necessaria la prenotazione anche dei posti a sedere per chi assiste al live dalle 21:30 Ci saranno tavoli e sedie predisposte in giardino sempre nel rispetto delle norme e distanze. In caso di mal tempo l evento e la cena si terranno nella spaziosa veranda e sale interne Per cena si potranno scegliere tra antipasti, carne alla griglia, contorni e dolci fatti in casa ma sarà possibile anche stuzzicare durante il concerto snack e affettati gustando una birra artigianale e o un calice di vino. Per informazioni e prenotazioni consigliato chiamare 0422778048 www.anticaosteriazanatta.com