Mostra "Flowers noise" di Massimo Barlettani a Cà dei Carraresi

FLOWERS NOISE DI MASSIMO BARLETTANI

17 – 28 febbraio 2024 | Casa dei Carraresi, Treviso

Il giardino ideale di Massimo Barlettani in mostra a Treviso

Opening della mostra: sabato 17 febbraio ore 18:30

A partire dal 17 fino al 28 febbraio 2024, Casa dei Carraresi a Treviso ospita la mostra personale Flowers Noise dell’artista Massimo Barlettani a cura di Daniela Pronestì, prodotta da Casa d’Arte San Lorenzo e organizzata da Techne Art Service.



Casa dei Carraresi, casa d’arte e di cultura, accoglie nelle sue sale espositive le opere di Massimo Barlettani, artista nato a Volterra che vive e lavora a Cerreto Guidi. Patrocinata da Regione Veneto, Provincia di Treviso e Comune di Treviso, Flowers Noise raccoglie una serie inedita di dipinti in cui il soggetto floreale si lega al concetto di “rumore” per introdurre un elemento di discontinuità e di rottura nelle nostre abitudini percettive. «Il fatto che un fiore, emblema di grazia e delicatezza, possa fare “rumore” – scrive la curatrice Daniela Pronestì – crea una dissonanza con ciò che siamo abituati a pensare, e quindi con l’abitudine a far coincidere la vulnerabilità con l’assenza di forza, le cose piccole e poco apparenti con l’inessenziale. Nell’opera di Barlettani, i fiori fanno “rumore” per dare voce a verità che abitano nel profondo di ciascuno e che rimangono spesso inascoltate».

Un viaggio attraverso quelli che solo all’apparenza sembrano fiori ma che in realtà celano un significato profondamente spirituale che necessita di spazio e tempo per essere assimilato. Barlettani usa la bellezza fugace dei fiori per entrare a contatto con la nostra psiche, per risvegliare il nostro spirito troppo spesso passivo e incapace di emozionarsi. Siamo invitati a rallentare, a guardare con attenzione la tela e a scoprirci bisognosi di dialogo e di tornare ad assaporare la brevità del tempo.

Il pittore volterrano ci accompagna in un percorso in un giardino ideale, dove sono proprio le più piccole e fragili cose della nostra esistenza a catturare l’attenzione e a diventare protagoniste. Ed è così che un “rumore” all’apparenza lieve si rivela tonante come un’esplosione, impossibile da ignorare, che ci parla della nostra vita e delle nostre prospettive quotidiane e future. «Il rumore dei fiori – prosegue la curatrice – è la vita che esplode, qualcosa di magico, un’interferenza mai sentita. Nessun fiore, nell’opera di Massimo Barlettani, è tale. Fiore è un altro modo per dire del nascere, del divenire, del mutare, del ritornare all’origine, del riconoscere, in questo percorso, la saggezza dell’imperfezione. Del dare voce, infine, alle piccole cose, che piccole sono fintanto che non impariamo ad ascoltarne il rumore».

L’esposizione sarà inaugurata sabato 17 febbraio alle ore 18:30 al primo piano di Casa dei Carraresi a Treviso in Via Palestro 33. L’artista sarà presentato da Daniela Pronestì e da Roberto Milani direttore Artistico di Casa d’Arte San Lorenzo.

Massimo Barlettani, Massimo Barlettani è nato a Volterra nel 1956 e oggi vive e lavora a Cerreto Guidi.



Le opere di Massimo Barlettani sono presenti in importanti collezioni pubbliche e private.