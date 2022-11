Masterclass gratuita in inglese: "The power of coaching and improvisation skills for your career"

In questa presentazione online di 60 minuti Katiuscia Baggio spiegherà come le abilità di base legate al mondo del coaching aziendale possano fare la differenza nella carriera di un manager. Sempre più anche nelle aziende italiane, la capacità di ispirare e motivare il proprio team di lavoro è un' abilità manageriale necessaria, non più accessoria. Durante la presentazione si parlerà anche di abilità legate al mondo dell'improvvisazione teatrale, integrate da K. Baggio con le skill di coaching, in un percorso formativo di 8 step, descritto nel suo libro "Improvvisare per Vincere". I tre punti cardini della presentazione ruoteranno attorno ai temi legati alla gestione dell'ambiguità, alla creazione di relazioni interpersonali collaborative e allo sviluppo della leadership. Katiuscia Baggio, coach accreditato dall'International Coaching Federation (ICF), si occupa di formazione manageriale dal 2007. Per 18 anni è stata executive education director di CIMBA, prestigiosa scuola di business e di leadership con sede in Veneto, nonchè consorzio di 36 Università americane. Nel 2021 Katiuscia ha ottenuto il riconoscimento internazionale dalla Finance Monthly Global Award, come personal coach dell'anno, Italy. Baggio svolge la sua professione di formatore e di coach aziendale a livello internazionale, sia online che con interventi in presenza. Ha più di 32.000 studenti che seguono i suoi corsi sulla piattaforma Udemy, colosso americano dell'e-learning. Ha anche creato nel 2020 la sua academy online, "Improvise and Succeed", dove ci sono diverse masterclass gratuite sui temi sopra citati. La presentazione del 30 novembre sarà in inglese e verrà offerta via Zoom. Per partecipare scrivere a info@katiusciabaggio.com