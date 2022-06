Masterclass gratuita in inglese: "The power of coaching and improvisation skills for your career"

Giovedì 28 luglio alle ore 18:00 si terrà una masterclass in lingua inglese sul tema "abilità di coaching e di improvvisazione per la carriera". L'incontro online durerà un'ora e spiegherà come il coaching e l'improvvisazione facciano la differenza per il manager di oggi, che sempre più deve essere in grado non solo di raggiungere gli obiettivi aziendali ma anche essere agente di crescita e di motivazione dei propri collaboratori, in periodi di forte incertezza. Nei contesti lavorativi più evoluti la valutazione della performance non si basa solo sul risultato numerico ma anche sul come lo si è ottenuto. Quando un manager non fa crescere la propria squadra e il turnover aumenta, non si può parlare di buona performance, e di certo non si può parlare di leadership efficace.

La masterclass sarà condotta da Katiuscia Baggio, coach accreditato ICF (International Coaching Federation) e formatore aziendale dal 2007 nell'area leadership e sviluppo personale. Baggio è stata per 18 anni executive education director di CIMBA Italy, consorzio di 36 Università americane, nonchè prestigiosa scuola di business con sede in Veneto; si è formata in Italia, USA e Inghilterra. Nel 2019 ha creato una sua academy digitale, offrendo i suoi percorsi di formazione e di coaching ad un pubblico internazionale. Nel 2020 ha pubblicato il libro "Improvvisare per Vincere", tradotto anche in inglese, dove integra le abilità di coaching di base con quelle dell'improvvisazione; il lettore viene accompagnato in un percorso di 8 step che insegna a gestire ambiguità e sfide relazionali della vita professionale e personale. Katiuscia Baggio ha ottenuto due riconoscimenti internazionali negli ultimi sei mesi, il titolo di "Personal Coach of the Year, Italy, 2021", da parte del Finance-Monthly Global Award, e il "CEO Today Global Award 2022" per la sua academy online.

La masterclass del 28 luglio è gratuita ed è basata sui contenuti del libro.

Per iscrizioni: https://meet.zoho.eu/SNBDqJFpTL