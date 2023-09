Match it now 2023 ADMO - Giornata di tipizzazione salivare

In occasione dell’evento nazionale MATCH IT NOW 2023 per la promozione della donazione di midollo osseo, l’Associazione ADMO di Treviso ha programmato per sabato 7 ottobre dalle 9.00 alle 13.00 un evento straordinario di tipizzazione di donatori di midollo osseo tramite raccolta di un campione di saliva. Grazie alla collaborazione con Avis Mareno di Piave e l’Amministrazione Comunale, presso il Centro Culturale in Piazza Municipio 42 a Mareno di Piave saranno presenti i medici del Centro Trasfusionale Cà Foncello di Treviso che effettueranno il colloquio con i candidati donatori e la raccolta del campione di saliva tramite kit dedicato.

Un evento “outdoor” che si terrà proprio nella nuova sede dell’Associazione provinciale inaugurata pochi mesi fa. Solo 1 donatore su 100.000 è compatibile con un paziente in attesa di trapianto, per questo motivo è necessario che sempre più giovani si iscrivano al Registro nazionale dei donatori di midollo osseo IBMDR per aumentare le possibilità di “match” tra donatore e paziente.

Coloro che rientrano nei requisiti di idoneità (età tra 18 e 35 anni, peso superiore a 50 kg e in buona salute) dovranno preiscriversi nel form Tipizzazione presso la sede di ADMO Treviso: raccolta adesioni (google.com) oppure inquadrando il QR Code.

Per informazioni contattare ADMO Treviso: Tel. 339/4362371 – admotreviso@admo.it – Pagine Facebook e Instagram.