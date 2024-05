"Mater fortis - La potenza della condivisione" - Racconti fotografici al Museo Bailo

Dal 10 maggio al 2 giugno 2024 si terrà al Museo Bailo la prima edizione della mostra fotografica Mater Fortis. La potenza della condivisione. Scatti fugaci e pensieri liberi per raccontare una maternità a tutto tondo attraverso gli occhi e il cuore di tante donne che ogni giorno vivono gioie, ma anche difficoltà ed emozioni contrastanti.



La mostra, ideata dallo studio di design e comunicazione They simply design, è stata realizzata in collaborazione con l’associazione di promozione sociale trevigiana Rocking Motion e il Comune di Treviso ed è patrocinata da Confcommercio Terziario Donna Treviso.



L’incontro tra Rocking Motion e They Simply Design è l’occasione per narrare in chiave artistica il tema della maternità, spesso stereotipato o raccontato a metà. Le mamme, infatti, molte volte nascondono emozioni o sensazioni complesse per vergogna o paura del giudizio, non chiedono aiuto, si sentono sbagliate e inadeguate, vivono momenti di grande fragilità fisica ed emotiva che può sfociare nella depressione post partum.



Mater Fortis è il frutto della sinergia tra molte realtà aziendali del territorio che hanno deciso con entusiasmo di sostenerne obiettivi e valori: Bevande Futuriste Srl, BigOceans Srl SB, Burly’s Snc, Canella Spa, Hotel Eurorest – Valeo Srl, Fassa Srl, Meitei ambiance fragrances, Olimpias Group Srl, Piscine Quinto, Qdpnews, Syntetika Project Srl, Soroptimist, TanaLiberaTutti.