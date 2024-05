Visita guidata alla mostra "Mater fortis"

MATER FORTIS

Partecipa anche tu ad una visita guidata!

Per privati e aziende



Per chi fosse interessato a scoprire più da vicino Mater Fortis abbiamo pensato di organizzare un percorso guidato della mostra nelle seguenti date:



Martedì 14/21/28 Maggio ore 10.30

Giovedì 16/23/30 Maggio ore 15.30

Venerdì 17/24/31 Maggio ore 16.00

Sabato 18/25 Maggio - 1 giugno ore 10.30

Domenica 19/26 Maggio - 2 giugno ore 11.00



Rocking Motion fornisce gratuitamente il servizio di visita guidata. Rimane a carico del visitatore il costo obbligatorio di entrata al Bailo pari a € 6,00 che permette anche la visita autonoma delle altre collezioni museali.



Massimo 10 persone per gruppo



Durata della visita di Mater Fortis 30 minuti



Prenotazione via e-mail o whatsapp ai seguenti contatti



3491836084