"Mato de guera" con Gigi Mardegan

Vi aspettiamo sabato 17 settembre alle ore 21 per la seconda serata della rassegna autunnale OLTRE LA MASCHERA con il pluripremiato spettacolo di Gian Domenico Mazzocato "MATO DE GUERA" interpretato da Gigi Mardegan per la regia di Roberto Cuppone



LO SPETTACOLO

Mato de Guera e? un testo sulla prima guerra mondiale. La cosiddetta Grande Guerra serve come spunto per una analisi della guerra tout court e sulla sua inutilita?.

Ambientato a Treviso (per la precisione in una stanzetta del manicomio di Sant’Artemio) alla meta? degli anni Trenta, discende con evidenza dalla grande tradizione letteraria veneta e in particolare dai parlamenti di Bilora e Ruzante.





SINOSSI

Ugo e? sempre fuori e dentro dal manicomio, le sue case sono la Piazza e la Cella. Nel ‘15-18 ha vinto la guerra e ha perso tutto il resto: la famiglia, gli amici, l’onore, i suoi averi e il suo essere, ormai privo di Identita?, profugo della vita, nell’anno di grazia 1935, in cui si svolge la vicenda, non sopporta la serpeggiante retorica di guerra, la costruzione degli ossari non tanto per seppellire i morti, ma per preparare una nuova guerra. E cosi impreca, e? picchiato, internato, rimesso in strada. E tutto ricomincia. Ma «questa volta», in manicomio.





LA CRITICA

“Uno spettacolo esemplare per l’equilibrio delle sue componenti, l’impegno contenutistico e in lato senso “politico”, la teatralita? che con un solo attore “riempie” perfettamente il palcoscenico, la qualita? e l’efficacia della ricerca linguistica, la capacita? di comunicazione che tiene avvinto il pubblico dal principio alla fine in un vero e proprio “crescendo”. E ancora, sotto un altro profilo, la qualita? della materia fornita dalla pagina di G. D. Mazzocato, il cospicuo lavoro registico e prima ancora drammaturgico di Roberto Cuppone e infine la presenza scenica di Luigi Mardegan che qui rivela una bravura e un impegno portati ad una maturita? piena e convincente.” (Luigi Lunari)





I PREMI:

- Miglior Spettacolo e Miglior attore al PREMIO NAZIONALE “G.TOTOLA”

- Miglior attore al FESTIVAL NAZIONALE “MASCHERA D’ORO” - Vicenza

- Miglior spettacolo al TROFEO CARLO GOLDONI Venezia

- Miglior spettacolo e miglior attore al FESTIVAL NAZIONALE “P. Dego” Ponte nelle Alpi

- Miglior spettacolo e miglior attore al FESTIVAL NAZIONALE “GOLDONI & DINTORNI” Bagnoli di Sopra (PD)

- Miglior spettacolo e miglior attore al V FESTIVAL NAZIONALE ARTE DRAMMATICA - Sirmione

- Miglior spettacolo e miglior attore al VII FESTIVAL NAZIONALE FOLLE D’ORO - Fossano (CN)





INFORMAZIONI

Biglietto intero: 10 €

Biglietto ridotto: 5 €

(bambini fino ai 12 anni e senior +65)



Per info, prenotazioni o prevendite: info@strebenteatro.it oppure 392 1953869