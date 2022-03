Mattia Martorano trio

L'arrivo degli ospiti è previsto dalle ore 20:00 in poi. La cena con il relativo concerto inizieranno alle 20:30. Per partecipare all'evento, è necessaria la prenotazione scrivendo un'email a events@caffecaffi.com o chiamando lo 0422 184 0 814.

Quando Dal 12/05/2022 al 12/05/2022 L'arrivo degli ospiti è previsto dalle ore 20:00 in poi. La cena con il relativo concerto inizieranno alle 20:30. Per partecipare all'evento, è necessaria la prenotazione scrivendo un'email a events@caffecaffi.com o chiamando lo 0422 184 0 814.

Il 12 maggio sarà il turno del violino di Mattia Martorano, alla guida di un trio acustico dal repertorio piacevole, che spazia dalla musica di ispirazione manouche, allo swing anni’ 30, e in cui all’invenzione pittorica del violino di Martorano, si intreccia l’incalzante chitarra di Davide Palladin, e la pulsazione del contrabbasso di Nicola Bortolanza.



MATTIA MARTORANO

Mattia Martorano consegue a 19 anni il diploma di violino con Sonick Tchakerian, e si diploma successivamente, e brillantemente, in Musica Jazz con il pianista Paolo Birro al Conservatorio di Padova.



Considerato uno specialista del violinismo jazz, anche grazie agli studi con Didier Lockwood e Johan Renard presso il CMDL di Parigi, è oggi docente di violino ai Conservatori di Castelfranco Veneto e Vicenza.



Martorano, abituato a muoversi da sempre con grande naturalezza tra la classica e il jazz, è qui alla guida di un trio acustico dal repertorio piacevolissimo, in cui all’invenzione pittorica del violino si intreccia l’incalzante chitarra di Davide Palladin, e la pulsazione costante del contrabbasso di Nicola Bortolanza. Un trio in cui sono chiari i riferimenti al jazz tradizionale, e alle sonorità tratte dal repertorio americano degli anni ’20 e dei primi anni’ 30, le cui icone furono due musicisti di origine italiana come Joe Venuti, uno degli strumentisti più innovativi a livello stilistico del violino nel jazz, e il grande chitarrista e amico Eddie Lang.