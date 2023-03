Mattia Stanga, TikToker da 4 milioni di follower, presenta il suo libro in H-Farm

“Chiedi! Io mai Stanga di rispondere” è il libro di risposte ironiche e creative a tutti i dubbi dei lettori, scritto dalla star di TikTok e pubblicato a febbraio 2023 da Rizzoli.

Il tiktoker bresciano, classe 1998, ha un seguito su tutte le piattaforme di quasi 4 milioni di follower. Ha iniziato a spopolare sui social durante la quarantena del 2020 grazie ai suoi video POV, basati su sketch ironici di determinate figure che lui si diverte a imitare: la mamma, la nonna, il professore, ma anche il farmacista e la ginecologa. In questi video-parodia, diventati presto virali, si sono riconosciuti tantissimi utenti social.

Dopo il grande successo sul web, Mattia Stanga ha deciso di far ridere ancora il suo pubblico, questa volta con un libro. In 200 pagine, ricche di uno spiccato umorismo, Stanga cerca di aiutare i lettori a trovare risposte alle domande che tutti spesso si pongono. “Non sai cosa fare della tua vita? Non sai se passerai l’esame domani? Non sai se mettere la canottiera o se devi mettere un punto alla tua relazione?”

Il creator bresciano ha riscosso talmente tanto successo, conquistando più generazioni di utenti, da essere stato inserito tra i 100 italiani innovatori di talento entrando nella lista UNDER 30 - 2023 di Forbes Italia.

H-FARM, in quanto polo di innovazione e hub formativo di eccellenza popolato da studenti di ogni età, ha voluto ospitare il giovane creator anche al fine di esplorare i trend social attuali e del futuro per stimolare conversazioni autentiche con i giovani del territorio.

Per partecipare, è possibile registrarsi all’evento sul profilo Eventbrite di H-FARM.