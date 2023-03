Al Mattorosso serata omaggio a Lucio Dalla

Orario non disponibile

LO SHOW

Sabato 4 Marzo

L’impresa Eccezionale – Omaggio a Lucio Dalla

4 Marzo 1943 – 4 Marzo 2023.

Nel giorno dell’80esimo compleanno dell’indimenticabile Lucio Dalla, una serata in suo onore, per continuare a far vivere la sua musica.

Modalità d’ingresso

CENA + SPETTACOLO

Servizio live: 7€ a persona

Per prenotare chiama lo 0423303757

SOLO SPETTACOLO

15€ consumazione inclusa

Non è possibile effettuare prenotazioni

BIOGRAFIA L’IMPRESA ECCEZIONALE

“L’Impresa Eccezionale” Tributo a Lucio Dalla, è uno spettacolo, di circa due ore, di musica dal vivo dedicato al grande cantautore bolognese.

Uno spettacolo che ripercorre con aneddoti, piccoli travestimenti e racconti, le canzoni ed il mondo immaginifico di uno dei più grandi cantautori della musica italiana di tutti i tempi.

La band, di cinque elementi, riproduce il più fedelmente possibile il sound delle canzoni così come l’artista le aveva concepite, prestando la massima attenzione a passaggi, sia strumentali che vocali, fino ad arrivare talvolta alla fedeltà dei suoni dei dischi originali.