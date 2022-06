Max Angioni live @ Restival

MAX ANGIONI @ RESTIVAL

26 luglio 2022

Parco delle Vecchie Pioppe, Casale sul Sile (TV)

INGRESSO 5€

Inizio spettacolo ore 21

DJ SET dalle 18.30 con Max Balbi

Music selection: House Classic Chillout Deep

---

Max Angioni è un astro nascente della comicità italiana: comasco, classe 1990, nel 2021 partecipa a Italia’s Got Talent ed è nel cast di Zelig C-Lab su Comedy Central. Affianca Giorgio Panariello e Marco Giallini in "Lui è peggio di me" su Rai3 e partecipa a Zelig su Canale 5 con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Nel 2022 entra nella casa di LOL – Chi ride è fuori (stagione 2) su Amazon Prime, affianca Teo Mammuccari e Belen a Le Iene e ad aprile parte il suo primo tour nazionale con lo spettacolo Miracolato, scritto insieme ad Alessio Tagliento.

---

RESTIVAL 2022

Dal 22/07 al 01/08 al Parco delle Vecchie Pioppe, Casale sul Sile (TV)

11 giorni di grande spettacolo

5000 metri quadri di puro divertimento

Live e musical

Cabaret

Artisti di strada

Espositori

Food