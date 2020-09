Meditazione alchemica - Focus corpo

Cosa succede durante la Meditazione Alchemica?

Si attraversano diverse fasi:

1. crei il tuo intento, cioè un proposito che vuoi realizzare nella tua vita;

2. ripulisci le aree ristagnanti della mente e ti connetti al tuo Sé profondo attraverso una meditazione attiva di Osho;

3. ti lasci trasportare dalla guida per rendere concrete le tue intuizioni e accelerare il cambiamento che cerchi;

4. condividi con il gruppo e dai concretezza alla tua esperienza alchemica.

FOCUS CORPO

Si dice che il corpo sia il tempio dell'anima. La Meditazione Alchemica ci offrirà gli strumenti per onorarlo negli aspetti più importanti per ciascun partecipante.