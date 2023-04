Meditazione sui Cuori Gemelli a Montebelluna

Sperimenteremo in compagnia di Mariagrazia Salogni la Meditazione Sui Cuori Gemelli (Twin Hearts Meditation)

La Meditazione sui Cuori Gemelli è una tecnica di meditazione avanzata finalizzata al raggiungimento della coscienza cosmica o dell’illuminazione. E’ inoltre una forma di servizio nei confronti del mondo, poiché il mondo, ricevendo le benedizioni espresse con amorevole gentilezza e indirizzate a tutta la terra, in qualche modo si armonizza.

La Meditazione sui Cuori Gemelli si fonda sul principio che alcuni dei chakra maggiori sono punti di ingresso o portali che conducono a determinati orizzonti o livelli di coscienza.

La Meditazione è guidata, ed attiva due centri energetici: quello del cuore e quello della corona. Il centro energetico del cuore è il sito delle emozioni superiori; il centro energetico della corona è l’ingresso verso una più elevata consapevolezza individuale.

Questa meditazione è uno strumento straordinario per lo sviluppo spirituale e personale nonché un potente mezzo per portare armonia e pace nel mondo.



Ecco alcuni dei vantaggi della Meditazione sui Cuori Gemelli:



– Riduce lo stress.

– Aumenta la felicità, la pace interiore e la gioia di vivere.

– Migliora i rapporti famigliari e interpersonali creandone anche di nuovi.

– Migliora la forza fisica e interiore.

– Apre la consapevolezza all’infinita riserva di energia, creatività e intelligenza che si trova dentro ognuno di noi.

– Pulisce e rafforza i chakra e le aure (rende così il corpo a tutti i livelli più forte e più dinamico).

– Aumenta la chiarezza mentale.

– Aumenta intelligenza e la capacità di comprensione.

– Migliora la propria fortuna (questo grazie applicazione di una specifica legge spirituale)



con Mariagrazia Salogni



richiesta prenotazione cell. 348 527 9427 – posti limitati