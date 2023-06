Meditazione sui cuori gemelli al parco di Villa Margherita

E' ripartita l'iniziativa "Lasciare il segno - RI-DATTI UNA MOSSA" ????e il Centro Shakti Pranic Healing di Treviso sarà con la sua attività "ginnastica ?e ?? Meditazione sui Cuori Gemelli" ??? aspettiamo tutti coloro che vorranno partecipare gratuitamente nella cornice unica del ?? Parco di Villa Margherita ??

Le attività sono contrassegnate nel volantino con il colore fucsia



?? Calendario incontri:



mercoledì 14 giugno - ore 19,30 - 20,30

mercoledì 21 giugno - ore 19,30 - 20,30

mercoledì 28 giugno - ore 19,30 - 20,30



mercoledì 5 luglio - ore 19,30 - 20,30

venerdì 14 luglio - ore 19,00 - 20,00

venerdì 21 luglio - ore 19,00 - 20,00

venerdì 28 luglio - ore 19,00 - 20,00



mercoledì 2 agosto - ore 19,30 - 20,30

mercoledì 23 agosto - ore 19,30 - 20,30

mercoledì 30 agosto - ore 19,30 - 20,30



Per informazioni via WHATSAPP cell. 380 517 5816 Raissa

Per Informazioni:

- AICS Treviso : tel. 3206105012 / 320.6633529

Lunedì 9,00-16,00 e dal Martedì al Venerdì 9,00-17,30;

- lasciamoilsegno@aulss2.veneto.it

Per iscrizioni / tesseramento

https://www.aicstreviso.com/ridatti-una-mossa.html

Scarica qui il volantino\calendario:

https://tinyurl.com/3462acv3



Informazioni sul Pranic Healing: https://www.phtreviso.org/



Informazioni della pratica in Villa

Durante l'incontro verranno eseguiti alcuni semplici esercizi per liberare le articolazioni principali da eventuali congestioni e predisporre al meglio il corpo fisico ed energetico alla meditazione.

Successivamente verrà praticata la Meditazione sui Cuori Gemelli

Una tecnica di meditazione che attiva due importanti centri energetici:

il chakra del cuore e il chakra della corona.

Il centro energetico del cuore è il sito delle emozioni superiori;

il centro energetico della corona è l'ingresso verso una più elevata consapevolezza spirituale.

Questa Meditazione è una forma di servizio alla Madre Terra di valore inestimabile:

meditando si inviano infatti benedizioni, aiutando ad armonizzare e guarire il pianeta ed i suoi abitanti con amorevole gentilezza, gioia, pace, buona volontà e guarigione.

Inoltre, portando benedizione, luce e guarigione veniamo benedetti a nostra volta.



Praticando questa meditazione con regolarità si sviluppa un migliore equilibrio fisico, emozionale e mentale.