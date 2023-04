Zero Branco

Sperimenteremo in compagnia di Giovanna Bucci la Meditazione Sui Cuori Gemelli (Twin Hearts Meditation)

Una tecnica meditativa avanzata introdotta da Grand Master Choa Kok Sui.

Questa meditazione è uno strumento straordinario per lo sviluppo spirituale e personale nonché un potente mezzo per portare armonia e pace nel mondo.



Ecco alcuni dei vantaggi della Meditazione sui Cuori Gemelli:



– Riduce lo stress.

– Aumenta la felicità, la pace interiore e la gioia di vivere.

– Migliora i rapporti famigliari e interpersonali creandone anche di nuovi.

– Migliora la forza fisica e interiore.

– Apre la consapevolezza all’infinita riserva di energia, creatività e intelligenza che si trova dentro ognuno di noi.

– Pulisce e rafforza i chakra e le aure (rende così il corpo a tutti i livelli più forte e più dinamico).

– Aumenta la chiarezza mentale.

– Aumenta intelligenza e la capacità di comprensione.

– Migliora la propria fortuna (questo grazie applicazione di una specifica legge spirituale)



Presso la Biblioteca Comunale di Zero Branco - offerta libera e consapevole.