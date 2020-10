Meditazioni attive di Osho | "Apri il tuo cuore"

Le Meditazioni Attive di Osho sono pratiche semplici, efficaci, adatte a tutti e ricche di benefici. In questo ciclo di Meditazioni stimoleremo con delicatezza il chakra del cuore, affinché ci sia più facile riconoscerne e accoglierne le vibrazioni e armonizzarci in uno stato di coerenza. nMolte ricerche suggeriscono che la coscienza emerga nel cuore. In un'epoca di disordine come quella attuale, il cervello del cuore è l'unico che possa ripristinare un ordine diverso, fondato sulla coerenza e non sul caos, sull'armonia e non sulla violenza, sull'accoglienza e non sulla separazione.