Meditazioni Sonore. Prende avvio a Valdobbiadene la rassegna dedicata a Johann Sebastian Bach

Valdobbiadene si candida a diventare un polo d'attrazione privilegiato per gli amanti della musica classica e di Johann Sebastian Bach in particolare. La rassegna, intitolata Meditazioni Sonore, propone quattro concerti d’eccezione che si terranno fra luglio e settembre nella splendida cornice dell’antica chiesa di San Gregorio.



Il primo concerto in programma giovedì 7 luglio 2022 ha è intitolato Riscrivere e vedrà l’esibizione del Duo dissonAnce, composto da Roberto Caberlotto e Gilberto Meneghin, entrambi alla fisarmonica.



PROGRAMMA

Johann Sebastian Bach Ouverture dalla Suite BWV 1062

Corale: O Mensch, bewein dein Sünde groß BWV 622

Contrappunti I e IX (dall’Arte della fuga BWV 1080)

Concerto in re minore BWV 596 (da Antonio Vivaldi)

Preludio e fuga in si bemolle minore BWV 867

Toccata e fuga in re minore BWV 565



Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21:00. La prenotazione è obbligatoria https://www.fabbricadelpensiero.com/prenotazioni.html o presso Ufficio Turistico di Valdobbiadene (TEL. 0423 976975)