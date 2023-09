Meditazioni sonore 2023 - Duo dissonAnce

Ultimo appuntamento stagionale della rassegna Meditazioni Sonore. Domenica 1° ottobre alle ore 18:00 concerto presso la chiesa Armena di San Zenone degli Ezzelini. Si esibirà il Duo dissonAnce. Roberto Caberlotto e Gilberto Meneghin, entrambi alla fisarmonica presenteranno Die Kunst Der Fuge (L’arte della fuga).

Il programma proposto dai musicisti intreccerà l’ieri e l’oggi in una fitta trama armonica: “L’arnese sonoro - spiegano Caberlotto e Meneghin - valica gli stereotipi che spesso lo definiscono e, utilizzando l’arte secolare della trascrizione, può a pieno titolo esplorare periodi antecedenti alla sua nascita”.

Programma:

Ouverture in DO M BWV 1066

dall'Arte della fuga BWV 1080 Contrappunti 1, 5, 9

da Offerta Musicale BWV 1079

Ricercare a 6

Ouverture in SI m BWV 1067

L’Associazione Fabbrica del Pensiero ha ideato e organizzato la seconda edizione di Meditazioni Sonore, rassegna che ha lo scopo di diffondere la buona musica attraverso concerti unici per qualità di esecuzione, programma e, non ultimo, scelta delle location. Dopo Valdobbiadene, Vidor e Asolo è la volta di san Zenone e della chiesa Armena, carica di storia e di fascino.

Ingresso responsabile